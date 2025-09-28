غزل المحلة يعلن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع البشبيشي

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

غزل المحلة بيان

أعلن نادي غزل المحلة موافقة رابطة الأندية على طلب النادي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع المحلة.

ويستعد غزل المحلة لمواجهة إنبي على ملعب الأول بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكان حريقا قد اندلع بمصنع البشبيشي بالمحلة الكبرى وأودى بحياة بعض من عمال المصنع.

وتقدم المحلة بطلب لرابطة الأندية للوقوف كحداد على روح الضحايا وهو ما تم قبوله.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وكان غزل المحلة قد تعادل في مباراته الأخير مع بتروجت بدون أهداف.

