غزل المحلة يعلن الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع البشبيشي
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة موافقة رابطة الأندية على طلب النادي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصنع المحلة.
ويستعد غزل المحلة لمواجهة إنبي على ملعب الأول بالجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.
وكان حريقا قد اندلع بمصنع البشبيشي بالمحلة الكبرى وأودى بحياة بعض من عمال المصنع.
وتقدم المحلة بطلب لرابطة الأندية للوقوف كحداد على روح الضحايا وهو ما تم قبوله.
ويحتل غزل المحلة المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 13 نقطة.
وكان غزل المحلة قد تعادل في مباراته الأخير مع بتروجت بدون أهداف.
نرشح لكم
ثنائي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي وعودة الكرتي قبل مواجهة الجيش الرواندي طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم "تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب مدرب الأهلي - 18 مباراة بدون هزيمة قبل الإقالة.. أبرز أرقام توماس توماسبيرج مع ميتيلاند