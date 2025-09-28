موريتو: تشافي يدخل دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 17:11

كتب : FilGoal

تشافي - رافينيا - برشلونة

دخل تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلفا للفرنسي لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيد الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

أخبار متعلقة:
خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان اتحاد جدة ينفي تدخل بنزيمة في إقالة لوران بلان تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو رونالدو يثأر من بنزيمة.. النصر يفوز على اتحاد جدة وينفرد بصدارة الدوري السعودي

وكشف ماتيو موريتو الصحفي الإسباني بمنصة ريليفو أن تشافي قد بات من الخيارات المطروحة لتدريب اتحاد جدة.

وأشار موريتو أن المفاوضات جارية بين الطرفين وهناك مرشحون آخرون في المنافسة.

وكان قد دخل البرتغالي سيرجيو كونسيساو دائرة اهتمامات اتحاد جدة وفقا لتقارير سعودية.

بلان كان قد قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

لفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.

اتحاد جدة تشافي
نرشح لكم
اتحاد جدة ينفي تدخل بنزيمة في إقالة لوران بلان جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد بعد الخسارة من القادسية.. الفتح السعودي يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال سوسييداد.. بداية المباراة 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف عكسي.. مودرن يخطف نقطة في +98 أمام فاركو 21 دقيقة | الدوري المصري
أوناي إيمري: الفوز على فولام بداية عودة أستون فيلا 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - الظهور الأول لـ تشيزني ودرو ضد ريال سوسييداد 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – نيوكاسل (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الانتصار الأول.. أستون فيلا يهزم فولام بثلاثية ويبعتد عن مراكز الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
على رأسهم سام مرسي وبوجبا والغازي.. رياضيون يطالبون بتعليق عضوية إسرائيل ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: توماسبيرج يتولى تدريب فريق بوجون البولندي رغم ارتباط اسمه بالأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514272/موريتو-تشافي-يدخل-دائرة-المرشحين-لقيادة-اتحاد-جدة