موريتو: تشافي يدخل دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة

دخل تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة دائرة المرشحين لقيادة اتحاد جدة السعودي خلفا للفرنسي لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان بعد الخسارة أمام النصر ضمن منافسات الدوري السعودي.

وخسر اتحاد جدة أمام النصر 2-0 في كلاسيكو الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ليزيد الضغط الجماهيري على الفرنسي لوران بلان مدرب الفريق.

وكشف ماتيو موريتو الصحفي الإسباني بمنصة ريليفو أن تشافي قد بات من الخيارات المطروحة لتدريب اتحاد جدة.

وأشار موريتو أن المفاوضات جارية بين الطرفين وهناك مرشحون آخرون في المنافسة.

وكان قد دخل البرتغالي سيرجيو كونسيساو دائرة اهتمامات اتحاد جدة وفقا لتقارير سعودية.

بلان كان قد قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت برحيل المدرب الفرنسي.

وانفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز الثمين على اتحاد جدة.

وفاز النصر على اتحاد جدة 2-0 في كلاسيكو مثير أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

لفوز منح النصر العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات والوصول للنقطة 12.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط من 3 انتصارات خلال 4 جولات بالموسم الحالي من الدوري السعودي.