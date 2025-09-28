ثنائي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 16:38

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - الزمالك

ساعات تفصلنا عن مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

ويعلق الثنائي بلال علام وأيمن الكاشف على مواجهة القمة.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة غدا الإثنين.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة سيزار سوتو.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.

القمة بلال علام أيمن الكاشف
