ثلاثي في التعليق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ساعات تفصلنا عن مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

ويعلق الثنائي بلال علام وأيمن الكاشف على مواجهة القمة، وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بصحبة زميلي العزيز الكابتن أيمن الكاشف موعدي معكم غداً في ديربي القاهرة الكبير كلاسيكو العرب القمة الأقدم والأعرق في الشرق الأوسط الأهلي و الزمالك عبر شاشة @ONTimeSports مشاهدة ممتعه للجميع 🔥♥️🤲🏻 pic.twitter.com/uoQtrAlPF3 — بلال أحمد علام (@BilalAhmadAllam) September 28, 2025

بينما على قناة أون سبورت 2 يعلق مؤمن حسن على المباراة ويرافقه طلعت يوسف المدير الفني للتحليل على الهواء.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة غدا الإثنين.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة سيزار سوتو.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري بـ 17 نقطة من خوض 8 مباريات.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق.