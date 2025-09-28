اتحاد جدة ينفي تدخل بنزيمة في إقالة لوران بلان

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

لوران بلان - اتحاد جدة

نفى رياض المزهر المتحدث باسم نادي اتحاد جدة الأخبار التي أشارت إلى تدخل كريم بنزيمة لاعب الفريق في إقالة لوران بلان.

وكان اتحاد جدة قد أعلن إقالة لوران بلان من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن كريم بنزيمة قد تدخل ووافق على قرار إقالة بلان.

وكتب المزهر عبر حسابه على موقع إكس: "نؤكد أن ما نُشر عن التدخل في قرار إقالة المدرب لوران بلان غير صحيح

قرارات النادي الإدارية والفنية يتخذها مجلس الإدارة بما يخدم مصلحة الفريق فقط".

وسيتولى حسن خليفة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

بلان قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

الفرنسي البالغ 59 عاما قاد في 46 مباراة فاز في 35 مباراة وخسر 6 وتعادل في 5.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن اتحاد جدة اقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق بدلا من الفرنسي لوران بلان.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت بإقالة المدير الفني الفرنسي.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 4 جولات.

ويستعد اتحاد جدة للقاء شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا النخبة.

لوران بلان كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة
