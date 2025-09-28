الثانية على التوالي.. إيطاليا تتوج ببطولة العالم للكرة الطائرة

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة العالم للكرة الطائرة.

التتويج كان هو الثاني على التوالي لإيطاليا بعد النسخة الماضية في 2022.

وفاز منتخب إيطاليا في النهائي على بلغاريا بنتيجة 3-1.

وحسمت إيطاليا الشوط الأول بنتيجة 25-17 قبل أن تفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25-17.

وفي الشوط الثالث قلصت بلغاريا الفارق وحققت الشوط بنتيجة 25-17.

وانهار منتخب بلغاريال في الشوط الأخير والذي حسمته إيطاليا بنتيجة 25-10.

ووصل منتخب إيطاليا للتتويج الخامس في تاريخه بالبطولة ليكون على بعد لقب واحد من الاتحاد السوفييتي أكثر من توج باللقب برصيد 6 ألقاب.

وأقيمت البطولة في دولة الفلبين.

وكان منتخب مصر قد شارك في البطولة وودعها من دور المجموعات بعد الفوز على إيران والخسارة من الفلبين وتونس.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من البطولة في عام 2027 بدولة بولندا قبل أن تقام نسخة 2029 في قطر.