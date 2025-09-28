كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 15:19

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، موعد قرعة بطولتي كأس مصر للرجال والسيدات للموسم الجديد 2025-2026.

وحدد اتحاد السلة يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة البطولتين في قاعة المؤتمرات بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

إذ تقام قرعة السيدات في تمام الواحدة ظهرًا، بينما تنطلق قرعة الرجال في الثانية ظهرًا.

كما حدد الاتحاد المصري يوم 8 أكتوبر آخر موعد لاستلام خطابات المشاركة وسداد رسوم الاشتراك.

ويحمل الاتحاد السكندري لقب كأس مصر للرجال بعد فوزه على الأهلي، بينما يحمل الأهلي لقب السيدات على حساب سبورتنج.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة كان قد أعلن في وقت سابق، انطلاق الموسم الجديد 2025-2026 يوم الخميس المقبل بمنافسات دوري المرتبط للسيدات.

كرة سلة الاتحاد المصري
