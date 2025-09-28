تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا بشأن حكام مواجهة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم.

ويستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة في الجولة الختامية.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة مصر ضد غينيا بيساو كالآتي:

حكم ساحة : دانيال لاريا (غانا)

حكم مساعد 1 : رولاند ني دودو (غانا))

حكم مساعد 2 : أبارينجا أكورجي سيفوليس (غانا)

حكم رابع : قدري عبد اللطيف (غانا)

بينما يدير مواجهة جيبوتي حكم من الجابون باتريس مبيامى، ويعاونه مواطنيه أبيجن ندونج، إيتوني أندو أوهريل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، مبتعدا عن بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولتين الأخيرتين أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر، وغينيا بيساو يوم 12 أكتوبر.

ويحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين للتأهل رسميا إلى كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وتأهل الفراعنة لكأس العالم 3 مرات في التاريخ أعوام 1934، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.