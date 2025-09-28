قائمة ريال مدريد - غياب كارباخال وميليتاو في مواجهة كيرات ألماتي

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستخوض مباراة كيرات ألماتي.

ويلتقي ريال مدريد مع كيرات ألماتي الكازخستاني في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد للسفر في رحلة ستسغرق حوالي 11 ساعة للدولة التي تتواجد جغرافيا في آسيا.

وتشهد القائمة غياب داني كارباخال وإدير ميليتاو الذين تعرضا للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: تيبو كورتوا - أندري لونين - جافي نافارو.

الدفاع: دافيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دين هاوسن - دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراته الأولى على أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف.