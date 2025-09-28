"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أسعار تذاكر مباريات البطولة في أدوارها المختلفة.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال قطري بمنافسات دور المجموعات وربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

بينما أغلى تذكرة هي تذاكر الفئة الأولى مقابل 200 ريال قطري في مباراتي الافتتاح والنهائي.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

دور المجموعات - ربع النهائي - تحديد المركز الثالث:

فئة ثالثة والمشجعين من ذوي الإعاقة: 25 ريال قطري

فئة ثانية: 40 ريال قطري

فئة أولى: 60 ريال قطري

الافتتاح / النهائي:

فئة ثالثة: 50 ريال قطري

المشجعون من ذوي الإعاقة: 40 ريال قطري

فئة ثانية: 100 ريال قطري

فئة أولى: 200 ريال قطري

نصف النهائي:

فئة ثالثة والمشجعين من ذوي الإعاقة: 40 ريال قطري

فئة ثانية: 80 ريال قطري

فئة أولى: 100 ريال قطري

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر