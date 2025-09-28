"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب أسعار تذاكر مباريات البطولة في أدوارها المختلفة.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال قطري بمنافسات دور المجموعات وربع النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث.

بينما أغلى تذكرة هي تذاكر الفئة الأولى مقابل 200 ريال قطري في مباراتي الافتتاح والنهائي.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

دور المجموعات - ربع النهائي - تحديد المركز الثالث:

فئة ثالثة والمشجعين من ذوي الإعاقة: 25 ريال قطري

فئة ثانية: 40 ريال قطري

فئة أولى: 60 ريال قطري

الافتتاح / النهائي:

فئة ثالثة: 50 ريال قطري

المشجعون من ذوي الإعاقة: 40 ريال قطري

فئة ثانية: 100 ريال قطري

فئة أولى: 200 ريال قطري

نصف النهائي:

فئة ثالثة والمشجعين من ذوي الإعاقة: 40 ريال قطري

فئة ثانية: 80 ريال قطري

فئة أولى: 100 ريال قطري

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

كأس العرب اللجنة المنظمة منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (0)-(2) اليابان تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم
أخر الأخبار
طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي 10 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات 13 دقيقة | رياضات أخرى
تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 33 دقيقة | منتخب مصر
قائمة ريال مدريد - غياب كارباخال وميليتاو في مواجهة كيرات ألماتي 42 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة 53 دقيقة | منتخب مصر
قائمة برشلونة - عودة لامين يامال لمواجهة ريال سوسيداد 56 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج ساعة | تقرير في الجول
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514263/تبدأ-من-25-ريال-اللجنة-المنظمة-لكأس-العرب-تكشف-أسعار-تذاكر-مباريات-البطولة