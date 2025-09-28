قائمة برشلونة - عودة لامين يامال لمواجهة ريال سوسيداد

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

جافي - لامين يامال - برشلونة

أعلن هانزي فليك مدرب برشلونة قائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سوسيداد.

ويلتقي برشلونة مع سوسيداد على ملعب مونتجويك في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

شهدت القائمة عودة لامين يامال بعد غياب عن الملاعب منذ فترة التوقف الدولي الماضية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: فويتشيك تشيزني - دييجو كوتشين - إدير ألير.

الوسط: رونالد أراوخو - باو كوبارسي - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - جوفري.

الوسط: بيدري - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج - مارك بيرنال - درو.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردغجي - توني فيرنانديز.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد والذي خسر مباراته أمس ضد أتلتيكو مدريد.

