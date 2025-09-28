مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج

اقترب الأهلي من الكشف عن مدربه الجديد والذي سيتولى المسؤولية خلفا لعماد النحاس المدرب المؤقت.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع الدنماركي توماس توماسبيرج ليقود الفريق عقب مباراة القمة ضد الزمالك.

من هو توماس توماسبيرج

مدرب دنماركي يبلغ من العمر 50 عاما، بدأ مسيرته كلاعب مع ألبورج قبل أن ينتقل إلى ميتيلاند الذي لعب له لمدة 9 مواسم قبل أن يعتزل في عام 2006.

مباشرة عقب الاعتزال بدأ توماسبيرج مسيرته التدريبية كمساعد في ميتيلاند وتولى تدريب الفريق لمدة موسم في 2008.

وتنقل توماسبيرج داخل الدنمارك كمدرب سواء مساعد أو مدير فني قبل أن يقود فريق ريندرز لمدة 5 مواسم منذ 2018 وحتى 2023.

استمر توماسبيرج بالدوري الدنماركي وقاد فريق ميتيلاند الذي لعب بصفوفه إمام عاشور من قبل وخلال الفترة ما بين 2023 قبل أن يرحل بنهاية الشهر الماضي.

وفي حال تولي تدريب الأهلي بشكل رسمي ستكون هي تجربته الأولى خارج الدنمارك وقارة أوروبا.

إنجازاته

خلال مسيرته حقق توماسبيرج 3 إنجازات بشكل تصاعدي.

الأول كان التتويج بدوري الدرجة الثانية مع هوبرو وقيادته للصعود للدرجة الأولى.

الإنجاز الثاني كان التتويج بكأس الدنمارك برفقة ريندرز وهو ليس أحد فرق الصفوة هناك.

الإنجاز الثالث والأكبر في مسيرته كان قيادة ميتيلاند للتتويج بالدوري الدنماركي خلال موسم 2024/2024.

إقالة مفاجئة

في نهاية شهر أغسطس الماضي وفي خطوة مفاجئة أعلن ميتيلاند إقالة توماسبيرج وتعيين مايك تولبرج بدلا منه.

مفاجئة الخطوة جاءت بسبب النتائج الطيبة التي كان يحققها المدرب برفقة الفريق تحديدا خلال تلك الفترة.

قبل الإقالة حقق ميتيلاند الفوز في 6 مباريات على التوالي ولم يخسر في 17 مباراة متتالية.

وفي المباراتين الأخيرتين نجح ميتيلاند في التأهل للدور الرئيسي للدوري الأوروبي بعد الفوز على كوبس الفنلندي قبل أن يحسم مباراة قمة الدنمارك بالفوز على بروندبي في مباراة كانت الأخيرة له مع الفريق.

توماسبيرج أشار إلى حزنه بسبب الإقالة ولكنه أوضح أيضا أنه كان يعرف القرار قبل المباراتين الأخيرتين.

وخرج كلاوس ستيلنين رئيس النادي وأوضح أن الإقالة لم تكن بسبب النتائج ولكن بسبب مؤشر تطور الفريق.

إدارة ميتيلاند رأت أن الفريق لم يتطور بشكل سريع كما كانت تتمنى خلال فترة طويلة ووصل برفقته إلى أعلى مستوى ممكن أن يقوده الفريق به ولذلك قرروا أن يكون الانفصال هو الحل الأفضل.

ستيلنين أشار في تصريحات لموقع كامبو إلى أن الإدارة رأت أن الوقت كان قد حان لإضافة كفاءات جديدة في منصب المدير الفني.

قيادة إمام عاشور

في بداية فترة قيادته لميتيلاند قاد توماسبيرج تدريب إمام عاشور كلاعب ضمن صفوف الفريق.

وعلى الرغم من تقديم إمام عاشور لمستوى طيب مع ميتيلاند، لم يشارك اللاعب المصري في أي مباراة برفقة توماسبيرج.

جلس إمام عاشور على دكة البدلاء في 4 مباريات دون أي مشاركة قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته لفترة ورحل بعدها إلى صفوف الأهلي دون أن يشارك في أي مباراة تحت قيادة توماسبيرج.

MR Perfect

MR Perfect أو السيد المثالي هو لقب أطلق على توماسبيرج بالصحافة الدنماركية.

الصحفي جوناس كامبستراب هيرمانسن كان أول من أطلق اسم الرجل المثالي على توماسبيرج ونشر ذلك في مقال بصحيفة ريندرز أمتافيس تحت عنوان "توماس توماسبيرج" الرجل المثالي الذي اقترب أن يكون مزعجا.

حديث جوناس كان يقصد به أن توماسبيرج اقترب أن يصبح مزعجا من شدة الكمال في مهنته كمدرب.

ويعود ذلك لتركيز توماسبيرج على كافة التفاصيل الصغيرة والتنظيم الكبير في عمله ومحاولته دائما أن يجعل كل شيء مثالي سواء في التدريب أو إدارة الفريق.

ويحب المدرب الدنماركي دائما التركيز على الانضباط داخل الفريق وهو ما يراه أساس الكمال داخل الفريق.

طريقة اللعب

يحب توماسبيرج اللعب بإحدى خطتي 4-2-3-1 أو 4-4-2 كلاسيكية وهي الطريقة التي لعب بها أغلب مبارياته مع ميتيلاند بالاعتماد على ثنائي هجومي مع الجناحين.

امتاز توماسبيرج بالهجوم القوي برفقة ميتيلاند، سجل الفريق تحت قيادته 243 هدفا خلال 115 مباراة، ولكنه أيضا يستقبل الكثير من الأهداف إذ استقبل 147 هدفا وهي نسبة كبيرة خاصة وهو يقود أحد الفرق الكبيرة بالدنمارك.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك غدا الإثنين على استاد القاهرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري، وقد يتم الإعلان عن توماسبيرج مدربا للفريق عقب المباراة.