الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 13:55

كتب : محمد سمير

كأس العرب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب مواعيد مباريات دور المجموعات.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

وكان قد كشف اتحاد الكرة خوض منتخب مصر الثاني مواجهتين أمام كل من منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر ومنتخب البحرين يوم 12 من الشهر نفسه للإعداد لكأس العرب.

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر المقبل بشهر أكتوبر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

كأس العرب منتخب مصر الثاني
