مدرب الأهلي - 18 مباراة بدون هزيمة قبل الإقالة.. أبرز أرقام توماس توماسبيرج مع ميتيلاند

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 13:36

كتب : محمد سمير

توماس توماسبيرج - ميتيلاند

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الدنماركي توماس توماسبيرج المدير الفني السابق لميتيلاند من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يحسم الأهلي مصير المدرب الدنماركي ببدء مشواره عقب القمة مباشرة أم الانتظار مع بداية توقف أكتوبر المقبل. (مزيد من التفاصيل).

وكان توماسبيرج قد تعرض للإقالة من قيادة ميتيلاند رغم عدم خسارته لأي مباراة هذا الموسم من 13 مباراة قاد فيهم الفريق الدنماركي في بطولتي الدوري المحلي والدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية خبر في الجول - "مدرب إمام عاشور السابق".. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج "غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وصعد توماسبيرج بميتيلاند إلى مرحلة الدوري من منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتعود آخر هزيمة تعرض لها توماسبيرج مع ميتيلاند كانت في 22 أبريل أمام نورشيلاند.

ومنذ تلك المباراة خاض 18 مباراة في مختلف المنافسات لكن دون هزيمة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام توماسبيرج مع ميتيلاند في الولاية التي انتهت منذ أيام:

موسم 2025 - 2026:

لعب: 13 مباراة

فاز: 9

تعادل: 4

خسر: 0

سجل: 35 هدفا

استقبل: 14

تأهل بالفريق إلى مرحلة الدوري بمنافسات الدوري الأوروبي.

---

الدوري هذا الموسم

لعب: 7

فاز: 4

تعادل: 3

سجل: 21 هدفا

استقبل: 11

الدوري الأوروبي هذا الموسم:

لعب: 6

فاز: 5

تعادل: 1

سجل: 14 هدفا

استقبل: 3

-----

أما بشكل عام فقاد توماس توماسبيرج فريق ميتيلاند خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 1 سبتمبر 2025.

وخاض ميتيلاند تحت قيادة توماسبيرج في هذه الولاية 115 مباراة بمختلف المسابقات.

ونجح ميتيلاند في تحقيق الفوز بـ 66 مباراة مقابل 22 تعادل و27 هزيمة.

وسجل ميتيلاند تحت قيادة توماسبيرج 243 هدفا بينما استقبل 147.

وحصد توماسبيرج في هذه الولاية لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 - 2024.

الأهلي ميتيلاند توماس توماسبيرج
نرشح لكم
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج خبر في الجول - "مدرب إمام عاشور السابق".. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج "غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش
أخر الأخبار
طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي 9 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات 12 دقيقة | رياضات أخرى
تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 33 دقيقة | منتخب مصر
قائمة ريال مدريد - غياب كارباخال وميليتاو في مواجهة كيرات ألماتي 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة 53 دقيقة | منتخب مصر
قائمة برشلونة - عودة لامين يامال لمواجهة ريال سوسيداد 55 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج ساعة | تقرير في الجول
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514259/مدرب-الأهلي-18-مباراة-بدون-هزيمة-قبل-الإقالة-أبرز-أرقام-توماس-توماسبيرج-مع-ميتيلاند