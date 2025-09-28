مدرب الأهلي - 18 مباراة بدون هزيمة قبل الإقالة.. أبرز أرقام توماس توماسبيرج مع ميتيلاند

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الدنماركي توماس توماسبيرج المدير الفني السابق لميتيلاند من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولم يحسم الأهلي مصير المدرب الدنماركي ببدء مشواره عقب القمة مباشرة أم الانتظار مع بداية توقف أكتوبر المقبل. (مزيد من التفاصيل).

وكان توماسبيرج قد تعرض للإقالة من قيادة ميتيلاند رغم عدم خسارته لأي مباراة هذا الموسم من 13 مباراة قاد فيهم الفريق الدنماركي في بطولتي الدوري المحلي والدوري الأوروبي.

وصعد توماسبيرج بميتيلاند إلى مرحلة الدوري من منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتعود آخر هزيمة تعرض لها توماسبيرج مع ميتيلاند كانت في 22 أبريل أمام نورشيلاند.

ومنذ تلك المباراة خاض 18 مباراة في مختلف المنافسات لكن دون هزيمة.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام توماسبيرج مع ميتيلاند في الولاية التي انتهت منذ أيام:

موسم 2025 - 2026:

لعب: 13 مباراة

فاز: 9

تعادل: 4

خسر: 0

سجل: 35 هدفا

استقبل: 14

تأهل بالفريق إلى مرحلة الدوري بمنافسات الدوري الأوروبي.

---

الدوري هذا الموسم

لعب: 7

فاز: 4

تعادل: 3

سجل: 21 هدفا

استقبل: 11

الدوري الأوروبي هذا الموسم:

لعب: 6

فاز: 5

تعادل: 1

سجل: 14 هدفا

استقبل: 3

-----

أما بشكل عام فقاد توماس توماسبيرج فريق ميتيلاند خلال الفترة من مارس 2023 وحتى 1 سبتمبر 2025.

وخاض ميتيلاند تحت قيادة توماسبيرج في هذه الولاية 115 مباراة بمختلف المسابقات.

ونجح ميتيلاند في تحقيق الفوز بـ 66 مباراة مقابل 22 تعادل و27 هزيمة.

وسجل ميتيلاند تحت قيادة توماسبيرج 243 هدفا بينما استقبل 147.

وحصد توماسبيرج في هذه الولاية لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 - 2024.