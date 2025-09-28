خبر في الجول - "مدرب إمام عاشور السابق".. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع الدنماركي توماس توماسبيرج لقيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها غدا الإثنين على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد توصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج لتولي قيادة الفريق.

وأتم الأهلي اتفاقه مع المدير الفني السابق لميتيلاند الدنماركي بعد التوصل لاتفاق على كافة الشروط المالية والإدارية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وضع الثلاثي، الدنماركي توماس توماسبرج، والسويسري أورس فيشر، والتركي فاتح تريم كخيارات بديلة في حال فشل الاتفاق مع برونو لاج.

توماس توماسبرج هو مدرب ميتلاند الدنماركي ورحل عن صفوفه بداية الشهر الجاري وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك.

وسبق لتوماس توماسبرج تدريب إمام عاشور عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله إلى الأهلي.

وتولى توماسبيرج قيادة ميتيلاند منذ مارس 2023 وحتى مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وقاد ميتيلاند في 13 مباراة هذا الموسم بمنافسات الدوري الدنماركي والدوري الأوربي، ولم يتعرض للخسارة رغم إقالته.

إذ فاز ميتيلاند هذا الموسم في 9 مباريات وتعادل 4 تحت قيادة توماسبيرج لكن بينهم 3 تعادلات في الدوري.

وبشكل عام في هذه الولاية قاد توماس توماسبيرج فريق ميتيلاند في 115 مباراة وفاز في 66 منهم مقابل 22 تعادل و27 هزيمة بمختلف المسابقات.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك غدا الإثنين في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة سيزار سوتو.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.