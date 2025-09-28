كلاسيكو دون ظهير؟ ريال مدريد يعلن إصابة داني كارباخال

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه داني كارباخال في عضلة باطن القدم اليمنى.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتعرض كارباخال للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد أمس السبت في الدوري الإسباني، ليغادر الظهير الإسباني أرضية الملعب مستبدلًا في الشوط الثاني من المباراة.

وبحسب ما ذكرته الصحفية أرانشا رودريجيز في إذاعة "كادينا كوبي"، فإن كارباخال سيغيب لمدة شهر.

وبذلك ينضم كارباخال إلى ترينت ألكسندر أرنولد المصاب هو الآخر، ليصبح ريال مدريد بلا أي ظهير أيمن في قائمته، وقد يضطر الفريق للاستعانة بأحد لاعبي الشباب أو إشراك فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير.

وسيغيب الثنائي كارباخال وترينت ألكسندر أرنولد عن مباريات كيرات ألماتي، فياريال، خيتافي، يوفنتوس، وبرشلونة.

وخسر ريال مدريد من أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يواجه ريال سوسيداد مساء اليوم

داني كارباخال ريال مدريد الدوري الإسباني
