جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 12:12

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

الفتح الدوري السعودي جوميز
نرشح لكم
بعد الخسارة من القادسية.. الفتح السعودي يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال
أخر الأخبار
طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي 32 دقيقة | الوطن العربي
كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن موعد إجراء قرعة كأس مصر للرجال والسيدات 35 دقيقة | رياضات أخرى
تعيين دانيال لاريا حكما لمواجهة مصر ضد غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم 55 دقيقة | منتخب مصر
قائمة ريال مدريد - غياب كارباخال وميليتاو في مواجهة كيرات ألماتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
"تبدأ من 25 ريال".. اللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف أسعار تذاكر مباريات البطولة ساعة | منتخب مصر
قائمة برشلونة - عودة لامين يامال لمواجهة ريال سوسيداد ساعة | الدوري الإسباني
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج ساعة | تقرير في الجول
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514255/جوميز-لا-أعلم-ما-فائدة-استقدام-حكام-أجانب-بالدوري-السعودي-وكنا-الأفضل-أمام-القادسية-رغم-الطرد