جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد
الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 12:12
كتب : FilGoal
نرشح لكم
بعد الخسارة من القادسية.. الفتح السعودي يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض حطم رقم حمد الله.. رونالدو هدافا تاريخيا للنصر في الدوري السعودي تقرير: اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع سيرجيو كونسيساو بلان: خسرنا لأن النصر أقوى منا.. ويجب مراجعة نتائجي جيدا جيسوس: قبلت دعوة رونالدو لتدريب النصر وبناء فريق قوي لمنافسة الاتحاد والهلال
أخر الأخبار
طارق مصطفى مدربا لـ أهلي بنغازي 32 دقيقة | الوطن العربي