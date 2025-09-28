إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي

تعثر إنتر ميامي بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعادل إنتر ميامي أمام تورونتو بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري الأمريكي ويستمر الفريق بالمركز الرابع.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن الصدارة ولديه مباراتين مؤجلتين.

وبذلك توقفت سلسلة انتصارات إنتر ميامي المتتالية عند ثلاثة انتصارات في الدوري.

وكان قد حسم إنتر ميامي مقعده في المرحلة الإقصائية من الدوري الأمريكي.

ويتأهل أول 9 فرق مباشرة إلى الملحق للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي.

ويخوض إنتر ميامي مبارياته الأربع المتبقية حتى يوم 19 أكتوبر المقبل.

ويستضيف إنتر ميامي فريق شيكاغو فاير فجر الأربعاء المقبل.

بينما يواجه بعد ذلك كل من نيو إينجلاند وأتلانتا وناشفيل على الترتيب في ختام الموسم العادي قبل الانتقال إلى الأدوار الإقصائية.

