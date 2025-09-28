بعد الخسارة من القادسية.. الفتح السعودي يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة

أصدر نادي الفتح السعودي بيانا رسميا أعرب فيه عن بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية المؤثرة والمتكررة التي يتعرض لها الفريق.

وكان الفتح بقيادة جوزيه جوميز قد خسر أمام القادسية بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وجمع الفتح نقطة وحيدة من 4 مباريات من تعادل أمام الحزم مقابل ثلاثة تعادلات.

وجاء بيان الفتح عن الأخطاء التحكيمية كالآتي:

"يبدي مجلس إدارة نادي الفتح بالغ استيائه واستغرابه من الأخطاء التحكيمية المؤثرة والمتكررة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات الماضية، والتي كان آخرها في مباراته الأخيرة أمام القادسية ، وأسهمت بشكل مباشر في ضياع نقاط مستحقة للفريق.

ويؤكد النادي أن ما وقع من قرارات تحكيمية مجحفة أثّر على عدالة المنافسة، وأضر بمسيرة الفريق، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري لتحقيق النتائج التي تليق بتاريخ النادي ومكانته.

ويشدد نادي الفتح على ثقته الكاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام في معالجة هذه الأخطاء بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم لضمان عدالة المنافسة وحفظ حقوق جميع الأندية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضتنا الوطنية في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة".

وشهدت مواجهة الفتح أمام القادسية تعرض، فرناندو باتشيكو حارس مرمى الفريق للطرد في الدقيقة 39.

واستقبل الفتح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بالمباراة التي خاضها بعشرة لاعبين بعد طرد باتشيكو.

ويلعب الفتح مباراته المقبلة أمام النصر يوم 18 أكتوبر المقبل وعقب التوقف الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة.