"غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة

تلقى فريق الأهلي ضربة قوية باقتراب غياب السلوفيني نيتس جراديشار عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة.

ولم يشارك جراديشار في مران الأهلي الأخير مساء أمس السبت قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا لمواجهة القمة.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك غدا الإثنين في تمام الثامنة مساء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويكشف FilGoal.com كواليس المران الأخير للأهلي قبل الدخول في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقمة:

- غياب نيتس جراديشار عن المران الأخير بسبب آلام في العضلة الخلفية مما يصعب من تواجده في مباراة القمة رغم محاولات تجهيزه.

- محمد مجدي أفشة شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي وبات جاهزا للمباراة.

- أحمد زيزو شارك في التدريبات الجماعية لكن مشاركته في المباراة تتوقف على قرار عماد النحاس.

- أشرف داري يخضع لبرنامج علاجي جديد بسبب شكواه من إصابة جديدة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة سيزار سوتو.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.