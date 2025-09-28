مجموعة مصر - تشيلي تخطف انتصارا مثيرا أمام نيوزلندا في الدقيقة 97 بكأس العالم للشباب

خطف منتخب تشيلي انتصارا قاتلا في الدقيقة 97 من عمر مواجهته أمام نيوزلندا ضمن الجولة الافتتاحية من كأس العالم للشباب تحت 20عاما.

وتغلب منتخب تشيلي على نيوزلندا بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مثيرة بالشوط الثاني.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

ورغم نهاية الشوط الأول بين تشيلي ونيوزلندا بالتعادل بدون أهداف، إلا أن الشوط الثاني كان مليئا بالإثارة.

وافتتح لاوتارو ميلان أهداف المباراة لصالح تشيلي في الدقيقة 54، بينما تعادل البديل ناثان والكر في الدقيقة 85 من ركلة جزاء بعد مشاركته بأقل من 6 دقائق.

بينما خطف جارجويز جوميز نقاط المباراة لصالح تشيلي في الدقيقة 97 بهدف قاتل.

وكان منتخب مصر للشباب قد افتتح مبارياته بالخسارة أمام اليابان بهدفين دون مقابل.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية أمام نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر في الـ 11 مساء.

بينما يختتم منافسات المجموعة بمواجهة البلد المضيف تشيلي في الثانية من صباح 4 أكتوبر.

ويتذيل منتخب مصر الترتيب بفارق الأهداف عن نيوزلندا، بينما يتصدر منتخب اليابان بفارق الأهداف عن تشيلي.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا مقسمين على ست مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.