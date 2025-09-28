مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد

يشهد اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويستضيف مودرن سبورت فريق فاركو في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يستضيف غزل المحلة فريق إنبي في تمام الثامنة مساء، وبنفس التوقيت يواجه وادي دجلة فريق سموحة.

الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على ميلان في قمة إيطالية تقام في العاشرة إلا ربع مساء.

كأس العالم للأندية - كرة يد

يواجه الزمالك فريق برشلونة في السادسة إلا ربع مساء في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

بينما يواجه الأهلي فريق فيزبريم المجري في تمام الثامنة مساء.

وتقام مباريات البطولة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.