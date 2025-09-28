مواعيد مباريات الأحد 28 سبتمبر 2025.. الدوري المصري وبرشلونة وقمة إيطالية ومونديال اليد

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 09:54

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

يشهد اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025، عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية كرة يد - الزمالك يتخطى عقبة تاوباتي في كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه

الدوري المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

ويستضيف مودرن سبورت فريق فاركو في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر أون سبورت 1.

بينما يستضيف غزل المحلة فريق إنبي في تمام الثامنة مساء، وبنفس التوقيت يواجه وادي دجلة فريق سموحة.

الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على نيوكاسل في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة فريق ريال سوسيداد في السابعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل نابولي ضيفا على ميلان في قمة إيطالية تقام في العاشرة إلا ربع مساء.

كأس العالم للأندية - كرة يد

يواجه الزمالك فريق برشلونة في السادسة إلا ربع مساء في ختام دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

بينما يواجه الأهلي فريق فيزبريم المجري في تمام الثامنة مساء.

وتقام مباريات البطولة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

أرسنال برشلونة الدوري المصري كرة يد
نرشح لكم
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج مدرب الأهلي - 18 مباراة بدون هزيمة قبل الإقالة.. أبرز أرقام توماس توماسبيرج مع ميتيلاند خبر في الجول - "مدرب إمام عاشور السابق".. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج "غياب جراديشار وتعافي أفشة وإصابة جديدة لداري".. في الجول يكشف كواليس الأهلي قبل معسكر القمة الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش
أخر الأخبار
مدرب الأهلي - إقالة مفاجئة ولم يشارك معه إمام عاشور.. من هو توماس توماسبيرج 19 دقيقة | تقرير في الجول
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 21 دقيقة | منتخب مصر
مدرب الأهلي - 18 مباراة بدون هزيمة قبل الإقالة.. أبرز أرقام توماس توماسبيرج مع ميتيلاند 40 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - "مدرب إمام عاشور السابق".. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع توماس توماسبيرج ساعة | الدوري المصري
كلاسيكو دون ظهير؟ ريال مدريد يعلن إصابة داني كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
جريليش: لم أساعد نفسي في مانشستر سيتي.. وأردت الشعور بالحب من جديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوميز: لا أعلم ما فائدة استقدام حكام أجانب بالدوري السعودي.. وكنا الأفضل أمام القادسية رغم الطرد 2 ساعة | سعودي في الجول
إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام تورونتو ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514250/مواعيد-مباريات-الأحد-28-سبتمبر-2025-الدوري-المصري-وبرشلونة-وقمة-إيطالية-ومونديال-اليد