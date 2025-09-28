في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية

انتصر باريس سان جيرمان على أوكسير بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وقبل اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء تم تكريم عثمان ديمبيلي بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

كما رفع جمهور باريس سان جيرمان تيفو عملاق للنجم الفرنسي.

الكرة الذهبية في حديقة الأمراء 💫 عثمان ديمبيلي يقدم البالون دور للجمهور خلال مباراة أوكسير 🌟 pic.twitter.com/vqk5eggQch — FilGoal (@FilGoal) September 27, 2025

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 بهدف الأوكراني إيليا زاباراني في الدقيقة 32 من صناعة فيتينيا.

وبعد 3 دقائق خرج البرتغالي وعوضه أشرف حكيمي في أولى تغييرات لويس إنريكي.

وفي الشوط الثاني أضاف لوكاس بيرالدو هدف أًصحاب الأرض الثاني، ليبصم قلبي الدفاع على هدفي باريس.

اللقاء شعد غياب ديمبيلي ودوي ونيفيز وماركينيوس بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركتهم ضد برشلونة الإسباني منتصف الأسبوع الجاري في دوري أبطال أوروبا.

الفوز وضع باريس سان جيرمان في الصدارة منفردا بشكل مؤقت مستفيدا من خسارة موناكو من لوريان بنتيجة 3-1 وستراسبورج من مارسيليا 2-1.

ويتصدر باريس الترتيب برصيد 15 نقطة من 6 مباريات فيما يحتل أوكسير المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.