في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 01:52

كتب : FilGoal

إيليا زاباراني - باريس سان جيرمان

انتصر باريس سان جيرمان على أوكسير بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وقبل اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء تم تكريم عثمان ديمبيلي بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

كما رفع جمهور باريس سان جيرمان تيفو عملاق للنجم الفرنسي.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 32 بهدف الأوكراني إيليا زاباراني في الدقيقة 32 من صناعة فيتينيا.

وبعد 3 دقائق خرج البرتغالي وعوضه أشرف حكيمي في أولى تغييرات لويس إنريكي.

وفي الشوط الثاني أضاف لوكاس بيرالدو هدف أًصحاب الأرض الثاني، ليبصم قلبي الدفاع على هدفي باريس.

Image

اللقاء شعد غياب ديمبيلي ودوي ونيفيز وماركينيوس بسبب الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركتهم ضد برشلونة الإسباني منتصف الأسبوع الجاري في دوري أبطال أوروبا.

الفوز وضع باريس سان جيرمان في الصدارة منفردا بشكل مؤقت مستفيدا من خسارة موناكو من لوريان بنتيجة 3-1 وستراسبورج من مارسيليا 2-1.

ويتصدر باريس الترتيب برصيد 15 نقطة من 6 مباريات فيما يحتل أوكسير المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.

باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الدوري الفرنسي أوكسير
