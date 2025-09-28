خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي فسخ تعاقده مع لوران بلان المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك بعد الخسارة بنتيجة 2-0 من النصر في كلاسيكو السعودية لحساب الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وسيتولى حسن خليفة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

بلان قاد الاتحاد للتتويج بلقبي الدوري السعودي والكأس بالموسم المنصرم.

الفرنسي البالغ 59 عاما قاد في 46 مباراة فاز في 35 مباراة وخسر 6 وتعادل في 5.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية، فإن اتحاد جدة اقترب من التعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب الفريق بدلا من الفرنسي لوران بلان.

لكن خسارة كأس السوبر السعودي ثم الخسارة من الوحدة بدوري أبطال آسيا والنصر بكلاسيكو الدوري عجلت بإقالة المدير الفني الفرنسي.

وتوقف رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 4 جولات.

ويستعد اتحاد جدة للقاء شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا النخبة.

