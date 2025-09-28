كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية

تغلب برشلونة على تاوباتي البرازيلي بنتيجة 41-22 في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم لأندية كرة اليد.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بنتيجة 20-11، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني.

ويلتقي برشلونة مع الزمالك الأحد 28 سبتمبر.

وكان الزمالك قد فاز على تاوباتي 26-24.

الآن برشلونة يتصدر المجموعة بفارق الأهداف، يليه الزمالك.

ويحتاج الزمالك للفوز على برشلونة من أجل التأهل بصدارة المجموعة، بينما قد يرجح التعادل كفته في صراع أفضل وصيف.

على الجانب الآخر في مجموعة الأهلي، سحق فيزبريم المجري خصمه جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 51-15.

الشوط الأول انتهى 27-10 لفيزبريم، بينما لم يتمكن الفريق الأسترالي من تسجيل سوى 5 أهداف في الشوط الثاني.

الفريق ذاته هزمه الأهلي بنتيجة 41-14 في الجولة الأولى.

وهكذا يتصدر فيزبريم بفارق الأهداف عن الأهلي، ويحتاج الأحمر للفوز عليه لكي يتأهل مباشرة، والتعادل يجعله الأقرب للتأهل كأفضل أصحاب المركز الثاني.

وفي المجموعة الأولى، أطاح ماجديبورج الألماني بخصمه كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة 50-20، ويلتقي مع الشارقة الإماراتي في الجولة الأخيرة.

ماذا لو خسر الأهلي والزمالك؟

في هذه الحالة يستفيد الأهلي من فارق الأهداف الكبير الذي حققه أمام سيدني (+27)، بعد خصم فارق الخسارة منه.

أما الزمالك فسيكون وضعه أكثر تعقيدا، حيث يملك أفضلية هدفين فقط، ما يعني أنه إن خسر بفارق هدف واحد أمام برشلونة، سيكون بحاجة لفوز فيزبريم على الأهلي بفارق 27 هدفا.

الشارقة الإماراتي أيضا يواجه موقفا مشابها بفارق أهداف +5 من فوزه السابق على كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، حيث يحتاج للخسارة أمام ماجديبورج الألماني بفارق هدف، مع خسارة الأهلي بفارق 24 هدفا.

