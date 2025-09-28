منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان

خسر منتخب مصر أمام اليابان بهدفين دون رد في افتتاح مشواره بكأس العالم للشباب المقامة في تشيلي.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نائل

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: ألكسندر بيسانو

الدفاع: ريي أوميكي – كينا كوسيجي – كازوناري كيتا – ريون إتشيهارا

الوسط: ريونسيوكي ساتو – كاتسوما فوسي – يوتو أوزيكي – هيساتسوجو إسهيل – سينشوكي سايتو

الهجوم: سوما كاندا

وحاول منتخب مصر مبكرا بتسديدة من حامد عبد الله في الدقيقة 14 ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 25 من خطأ سيف سفاجا، تحصل منتخب اليابان على ركلة جزاء.

وحول ريون إيتشيهارا الركلة إلى هدف أول لليابان في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 49 أضاف هيساتسوجو إيشي الهدف الثاني، بعد فقدان سفاجا للكرة لتصل إليه من شونسوكو سايتو.

وأجرى أسامة نبيه مدرب منتخب مصر تبديلين في الدقيقة 62 بنزول محمد السيد ومعتز محمد بدلا من سليم طلب وسيف سفاجا.

وفي الدقيقة 71 أتى عمر سيد معوض بدلا من حامد عبد الله.

بينما حل عمرو خالد بيبو ومؤمن شريف بدلا من أحمد نايل ومحمد عبد الله في الدقيقة 83.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية أمام نيوزيلندا يوم 30 سبتمبر في الـ 11 مساء.

بينما يختتم منافسات المجموعة بمواجهة البلد المضيف تشيلي في الثانية من صباح 4 أكتوبر.