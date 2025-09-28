حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا

أوضح أحمد حجازي قائد فريق نيوم أن على فريقه أن يتحسن دفاعيا وألا يستقبل أهدافا.

أحمد حجازي النادي : نيوم نيوم

وانتصر نيوم على الرياض بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وقال حجازي عبر السعودية الرياضية: "لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا".

وأضاف "لابد أن يتطور الفريق في هذا الشق من أجل الحفاظ على وتيرة المنافسة وألا نستقبل أهدافا من السهل منعها".

وسجل مدافع منتخب مصر هدفا في فوز فريقه الثالث على التوالي في الدوري السعودي.

الانتصار رفع رصيد نيوم لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتحاد حامل اللقب و3 نقاط عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة.

واستقبل نيوم 4 أهداف في أول 4 جولات من الدوري السعودي.

