الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأحد، 28 سبتمبر 2025 - 00:22

كتب : FilGoal

الحكم الإسباني سيزار سوتو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويدير سيزار سوتو جرادو المباراة، ويعاونه كل من إيفان ماسو جراندو، وأنطونيو رامون، وأليخاندرو مونيث حكما رابعا.

وخوسيه لويس مونويرا للفيديو، ويعاونه ماريو ميليرو لوبيز.

أخبار متعلقة:
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي

ويبلغ سيزار سوتو من العمر 45 عاما، وأدار كلاسيكو إسبانيا في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي 2023-2024 والذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2.

وفي الموسم الحالي أدار 3 مباريات في الدوري الإسباني أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة
نرشح لكم
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية
أخر الأخبار
في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان ساعة | منتخب مصر
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا ساعة | سعودي في الجول
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514244/الإسباني-سيزار-سوتو-حكما-لمباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك