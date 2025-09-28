الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم إسباني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

ويدير سيزار سوتو جرادو المباراة، ويعاونه كل من إيفان ماسو جراندو، وأنطونيو رامون، وأليخاندرو مونيث حكما رابعا.

وخوسيه لويس مونويرا للفيديو، ويعاونه ماريو ميليرو لوبيز.

ويبلغ سيزار سوتو من العمر 45 عاما، وأدار كلاسيكو إسبانيا في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي 2023-2024 والذي انتهى بفوز ريال مدريد 3-2.

وفي الموسم الحالي أدار 3 مباريات في الدوري الإسباني أشهر خلالها 13 بطاقة صفراء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 12 نقطة ويتبقى له مباراة.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.