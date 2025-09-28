لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ

فاز إنتر على منافسه كالياري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز وفرانشيسكو بيو إسبوسيتو ثنائية النيراتزوري.

ووصل لاوتارو مارتينيز قائد إنتر لهدفه الـ 117 وتخطى ساندرو ماتزولا ليصبح خامس هدافي إنتر التاريخيين.

ويعد هذا اللقاء بمثابة لقاء الأشقاء بسبب تواجد فرانشيسكو بيو إسبوسيتو مع إنتر وشقيقه الأكبر سيباستيانو إسبوسيتو في كالياري.

وبدأ سيباستيانو أساسيا ولعب المباراة بأكملها، بينما حل فرانشيسكو بيو إسبوسيتو بدلا من ماركوس تورام في الدقيقة 64.

وأحرز إسبوسيتو هدفه الأول مع إنتر في بطولة الدوري ويبلغ من العمر 20 عاما و94 يوما وبات رابع أصعر لاعب إيطالي يسجل لإنتر في بطولة الدوري خلال الألفية الجديدة بعد شقيقه سيباستيان إسبوسيتو وماريو بالوتيلي ودافيدي فاراوني.

وللمباراة الثالثة على التوالي ينتصر إنتر بعد الخسارة من يوفنتوس في دربي إيطاليا.

وانتصر إنتر على أياكس في الجولة الأولى من دور الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا وساسولو ثم كالياري بالترتيب.

وافتتح لاوتارو النتيجة في الدقيقة التاسعة من رأسية عقب عرضية من أليساندرو باستوني في الدقيقة التاسعة.

وضاعف بيو إسبوسيتو الفارق في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من فيديريكو ديماركو ثم سدد بيو إسبوسيتو الكرة مباشرة في المرمى.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة التاسعة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما توقف رصيد كالياري عند النقطة السابعة في المركز التاسع.

