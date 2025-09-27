هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

أوضح هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو أنه لم يتوصل لقرار بشأن تمثيل منتخب مصر وكشف عن الفريق الذي سيشجعه في القمة المقبلة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال هيثم حسن عبر إم بي سي مصر 2: "المحادثات بدأت منذ وجود الجهاز الفني السابق للانضمام لمنتخب مصر".

وأضاف "لم أتوصل لاتفاق نهائي للانضمام لمنتخب مصر لكننا في مرحلة الاتفاق وما زال وكلائي في محادثات مع المسؤولين ولم أتخذ القرار الأخير للانضمام لمنتخب مصر وسأتخذ القرار بالتشاور مع وكلائي".

وتابع "شرط الانضمام للمنتخب الأول وليس الثاني؟ لالم أضع أي شروط لتمثيل منتخب مصر، وسأكون فخورا بتمثيل مصر".

وواصل "لا أعلم متى سأتخذ قراري النهائي بشأن الانضمام لمنتخب مصر من عدمه لكن قريبا لأن كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم اقتربا ولذلك سأقرر قريبا وبشكل سريع".

وأنهى حديثه قائلا: "أعرف الزمالك والأهلي في مصر ووالدي مشجع قديم للزمالك ولذلك سأتبعه بتشجيع الزمالك".

وينحدر اللاعب من أصول مصرية تونسية فرنسية، ويحق له تمثيل أحد المنتخبات الثلاثة.

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو الإسباني، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

