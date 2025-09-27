بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة

تعادل فريق الشمال مع مضيفه قطر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

أكرم توفيق النادي : الشمال الشمال

وشارك الدولي المصري أكرم توفيق مع فريقه الشمال في المباراة من البداية وغادر الملعب في الدقيقة 71.

سجل هدف الشمال أوميد إبراهيمي من ركلة جزاء، بينما جاء هدف قطر عن طريق موفق عواد لاعب الشمال بالخطأ في مرماه.

التعادل وصل بالفريقين إلى النقطة 14 ليواصل الشمال تصدر الدوري بفارق الأهداف فقط عن قطر.

بينما يأتي الغرافة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، والوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.