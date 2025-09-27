بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 23:21
كتب : FilGoal
تعادل فريق الشمال مع مضيفه قطر بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.
أكرم توفيق
النادي : الشمال
وشارك الدولي المصري أكرم توفيق مع فريقه الشمال في المباراة من البداية وغادر الملعب في الدقيقة 71.
سجل هدف الشمال أوميد إبراهيمي من ركلة جزاء، بينما جاء هدف قطر عن طريق موفق عواد لاعب الشمال بالخطأ في مرماه.
التعادل وصل بالفريقين إلى النقطة 14 ليواصل الشمال تصدر الدوري بفارق الأهداف فقط عن قطر.
بينما يأتي الغرافة في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، والوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.
نرشح لكم
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض فريقا كهربا وعموري.. شجار عنيف بعد فوز الكويت على القادسية الكرة الذهبية - الكشف عن عدد نقاط محمد صلاح.. والفارق بين ديمبيلي ويامال بمشاركة وتسجيل حمدي فتحي.. الوكرة يفوز على أم صلال مؤتمر جوارديولا - عن موقف هالاند ومرموش من مواجهة بيرنلي خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي