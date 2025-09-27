مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري

كشف سيد عيد المدير الفني لبتروجت أن الرغبة والعزيمة وراء فوز فريقه على المصري.

وحول بتروجت تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية أمام المصري، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري، والتي أقيمت بملعب السويس الجديد.

وقال سيد عيد لأون سبورت 1: "المصري فريق قوي ويلعب على البطولة حتى لو ينقصه بعض اللاعبين لكن يظل لديه لاعبين كثر".

وأضاف "نبيل الكوكي يغير من طرق اللعب طوال المباراة وتغييراته جيدة جدا".

وأكمل "كنا نرغب في الفوز خاصة بعد سلسلة التعادلات وأيضا الهزيمة من البنك الأهلي وثقة اللاعبين كانت بدأت في الانخفاض بعدما دخلنا الموسم بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "نعاني من ظروف صعبة بسبب اكتمال الفريق في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية لذلك تجهيز اللاعبين الجدد يكون من خلال المباريات، لكن انتصرنا بسبب رغبة اللاعبين عزيمتهم".

ورفع بتروجت رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 15 في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ17 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد الأهلي.