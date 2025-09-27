مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - سيد عيد

كشف سيد عيد المدير الفني لبتروجت أن الرغبة والعزيمة وراء فوز فريقه على المصري.

وحول بتروجت تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية أمام المصري، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري، والتي أقيمت بملعب السويس الجديد.

وقال سيد عيد لأون سبورت 1: "المصري فريق قوي ويلعب على البطولة حتى لو ينقصه بعض اللاعبين لكن يظل لديه لاعبين كثر".

وأضاف "نبيل الكوكي يغير من طرق اللعب طوال المباراة وتغييراته جيدة جدا".

وأكمل "كنا نرغب في الفوز خاصة بعد سلسلة التعادلات وأيضا الهزيمة من البنك الأهلي وثقة اللاعبين كانت بدأت في الانخفاض بعدما دخلنا الموسم بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "نعاني من ظروف صعبة بسبب اكتمال الفريق في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية لذلك تجهيز اللاعبين الجدد يكون من خلال المباريات، لكن انتصرنا بسبب رغبة اللاعبين عزيمتهم".

ورفع بتروجت رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 15 في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ17 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد الأهلي.

سيد عيد
نرشح لكم
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية
أخر الأخبار
في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية ساعة | كرة يد
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان ساعة | منتخب مصر
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا ساعة | سعودي في الجول
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514239/مدرب-بتروجت-الرغبة-والعزيمة-وراء-فوزنا-على-المصري