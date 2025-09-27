خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أوضح أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني كيف يتحرك اتحاد الكرة المصري بسبب تعارض مشاركة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

فيما سيواجه بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث، الفائز من بطولة دربي الأمريكيتين يوم 13 ديسمبر المقبل وحال فاز سيواجه باريس سان جيرمان بطل أوروبا يوم 17 ديسمبر، وهو ما يتعارض مع مشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عبر قناة DMC: "سنخاطب فيفا من أجل إيجاد حل خاصة أن المنتخب المشارك في كأس العرب يضم 5 لاعبين على الأقل من بيراميدز".

وأضاف "نسعى حال استحالة ترحيل مواعيد كأس إنتركونتيننتال أن يتم السماح لنا بضم 5 لاعبين إضافيين في القائمة ليمكن استدعائهم عند رحيل لاعبي بيراميدز".

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.

كأس العرب بيراميدز كأس إنتركونتيننتال منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (0)-(2) اليابان تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي
أخر الأخبار
في ليلة تكريم ديمبيلي.. باريس سان جيرمان ينتصر على أوكسير بثنائية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خسارة الكلاسيكو = الرحيل.. اتحاد جدة يعلن إقالة لوران بلان 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - بعد انتصارات برشلونة وفيزبريم.. سيناريوهات صعود الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية 3 ساعة | كرة يد
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان 3 ساعة | منتخب مصر
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا 3 ساعة | سعودي في الجول
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 4 ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514238/خطوة-من-اتحاد-الكرة-لـ-فيفا-بسبب-تعارض-كأس-إنتركونتيننتال-مع-كأس-العرب