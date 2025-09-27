خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب

أوضح أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني كيف يتحرك اتحاد الكرة المصري بسبب تعارض مشاركة بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

فيما سيواجه بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث، الفائز من بطولة دربي الأمريكيتين يوم 13 ديسمبر المقبل وحال فاز سيواجه باريس سان جيرمان بطل أوروبا يوم 17 ديسمبر، وهو ما يتعارض مع مشاركة منتخب مصر في كأس العرب.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني عبر قناة DMC: "سنخاطب فيفا من أجل إيجاد حل خاصة أن المنتخب المشارك في كأس العرب يضم 5 لاعبين على الأقل من بيراميدز".

وأضاف "نسعى حال استحالة ترحيل مواعيد كأس إنتركونتيننتال أن يتم السماح لنا بضم 5 لاعبين إضافيين في القائمة ليمكن استدعائهم عند رحيل لاعبي بيراميدز".

وسبق أن انضم كل من أحمد الشناوي وأحمد سامي وأحمد عاطف "قطة" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" وكريم حافظ لقائمة منتخب مصر الثاني في سبتمبر الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم الأردن والإمارات والفائز من الكويت ضد موريتانيا.