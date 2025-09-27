انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (0)-(2) اليابان

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 22:58

كتب : FilGoal

مصر - اليابان - كأس العالم للشباب

يلعب منتخب مصر أولى مبارياته في كأس العالم للشباب أمام اليابان.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نائل

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: ألكسندر بيسانو

الدفاع: ريي أوميكي – كينا كوسيجي – كازوناري كيتا – ريون إتشيهارا

الوسط: ريونسيوكي ساتو – كاتسوما فوسي – يوتو أوزيكي – هيساتسوجو إسهيل – سينشوكي سايتو

الهجوم: سوما كاندا

ويدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة مصر ضد اليابان تحكيميا في كأس العالم للشباب.

====

ق 83 عمرو خالد بيبو ومؤمن شريف بدلا من أحمد نايل ومحمد عبد الله

ق 71 عمر سيد معوض بدلا من حامد عبد الله

ق 62 نزول محمد السيد ومعتز محمد بدلا من سليم طلب وسيف سفاجا

ق 49 الهدف الثاني للياباني.. الكرة تقطع من سيف سفاجا وتصل إلى هيساتسوجو إيشي ليسدد في المرمى

ق 28: هدف لمنتخب اليابان من ركلة جزاء سجلها ريون إيتشيهارا

ق 25 ركلة جزاء ضد منتخب مصر.. سيف سفاجا يعرقل مهاجم اليابان داخل المنطقة

ق 14 حامد عبد الله يسدد ولكن بجوار القائم

بداية المباراة

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب
