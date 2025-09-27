كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 22:40

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر إيقاف عدة لاعبين بسبب السفر دون إذن إلى الإمارات لحضور بطولة ودية.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إيقاف ثنائي الزمالك أحمد فتحي وإيهاب خالد لمدة موسم، وتغريم كل لاعب 200 ألف جنيه.

وإيقاف أحمد شعلان إداري الزمالك لمدة 3 سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة الطائرة طوال مدة العقوبة.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - من فرحة عارمة إلى صدمة.. الفلبين تودع بطولة العالم بعد خسارة درامية من إيران كرة طائرة - لا جديد.. منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي

وإيقاف أحمد أيمن لاعب طلائع الجيش لمدة موسم وتغريمه 200 ألف جنيه.

وذلك على خلفية سفر اللاعبين والإداري إلى الإمارات دون إذن للمشاركة في بطولة ودية.

وقبول طلب نادي طلائع الجيش بقيد اللاعب أحمد أيمن في قائمته وعدم قيده في قائمة الزمالك.

وفي سياق آخر، وافق الاتحاد على قيد لاعبة الأهلي السابقة نور ياسين لنادي سبورتنج، واللاعبة ملك بحيري لنادي وادي دجلة، كما أقر الاتحاد أحقية نادي طلائع الجيش في قيد اللاعب أحمد أيمن عبد العظيم هذا الموسم.

كرة طائرة الاتحاد المصري للكرة الطائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - من فرحة عارمة إلى صدمة.. الفلبين تودع بطولة العالم بعد خسارة درامية من إيران كرة طائرة - لا جديد.. منتخب مصر يخسر أمام تونس ويودع بطولة العالم كرة طائرة - الزمالك يعلن إتمام التعاقد مع لاعبتي الأهلي شادي طارق مديرا للتعاقدات لألعاب الصالات بالزمالك كرة طائرة - موعد مباراة منتخب مصر ضد تونس في مواجهة الحسم ببطولة العالم كرة طائرة - خسارة منتخب مصر من الفلبين في بطولة العالم انتهت كرة طائرة - مصر (21) 1-3 (25) الفلبين.. خسارة الفراعنة كرة طائرة - إيران تشعل مجموعة مصر بالفوز على تونس
أخر الأخبار
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 26 دقيقة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي ساعة | الدوري المصري
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة ساعة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري ساعة | الدوري المصري
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب ساعة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(2) اليابان.. الهدف الثاني ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514236/كرة-طائرة-إيقاف-ثنائي-الزمالك-وإداري-الأبيض-ولاعب-الجيش-لمدة-موسم