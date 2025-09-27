كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر إيقاف عدة لاعبين بسبب السفر دون إذن إلى الإمارات لحضور بطولة ودية.

وقرر اتحاد الكرة الطائرة إيقاف ثنائي الزمالك أحمد فتحي وإيهاب خالد لمدة موسم، وتغريم كل لاعب 200 ألف جنيه.

وإيقاف أحمد شعلان إداري الزمالك لمدة 3 سنوات ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة الطائرة طوال مدة العقوبة.

وإيقاف أحمد أيمن لاعب طلائع الجيش لمدة موسم وتغريمه 200 ألف جنيه.

وذلك على خلفية سفر اللاعبين والإداري إلى الإمارات دون إذن للمشاركة في بطولة ودية.

وقبول طلب نادي طلائع الجيش بقيد اللاعب أحمد أيمن في قائمته وعدم قيده في قائمة الزمالك.

وفي سياق آخر، وافق الاتحاد على قيد لاعبة الأهلي السابقة نور ياسين لنادي سبورتنج، واللاعبة ملك بحيري لنادي وادي دجلة، كما أقر الاتحاد أحقية نادي طلائع الجيش في قيد اللاعب أحمد أيمن عبد العظيم هذا الموسم.