تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

دفع أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب بـ محمد عبد الله وأحمد نائل في الهجوم ضد اليابان في افتتاح كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

أخبار متعلقة:
حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب الودية الأخيرة.. منتخب مصر للشباب يفوز على نيو كاليدونيا بثلاثية منتخب مصر للشباب ينتصر بخماسية على فريق تشيلي استعدادا لكأس العالم اتحاد الكرة: مصر تستضيف كأس العرب للشباب عام 2028

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نائل

Image

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: ألكسندر بيسانو

الدفاع: ريي أوميكي – كينا كوسيجي – كازوناري كيتا – ريون إتشيهارا

الوسط: ريونسيوكي ساتو – كاتسوما فوسي – يوتو أوزيكي – هيساتسوجو إسهيل – سينشوكي سايتو

الهجوم: سوما كاندا

ويدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة مصر ضد اليابان تحكيميا في كأس العالم للشباب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

منتخب مصر للشباب تشكيل كأس العالم للشباب
نرشح لكم
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب انتهت في كأس العالم للشباب - مصر (0)-(2) اليابان منتخب الشباب يتفقد ملعب مباراة اليابان في كأس العالم منتخب الشباب يؤدي المران الأخير قبل مواجهة اليابان في افتتاحية كأس العالم حكم أرجنتيني يدير مباراة مصر ضد اليابان في كأس العالم للشباب خبر في الجول - صلاح يسافر إلى المغرب مباشرة استعدادا للقاء جيبوتي
أخر الأخبار
منتخب مصر يفتتح كأس العالم للشباب بالخسارة أمام اليابان 5 دقيقة | منتخب مصر
حجازي: لا أشعر بالسعادة عندما تستقبل شباك فريقي هدفا 5 دقيقة | سعودي في الجول
الإسباني سيزار سوتو حكما لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
لقاء "الأشقاء".. إنتر يعبر كالياري بثنائية ولاوتارو يصنع التاريخ 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لم أتوصل لقرار لتمثيل مصر.. وهذا الفريق سأشجعه في القمة ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي ساعة | الدوري المصري
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة ساعة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514235/تشكيل-مصر-للشباب-ثلاثي-في-الهجوم-وكاباكا-يقود-الوسط-ضد-اليابان-في-افتتاح-كأس-العالم