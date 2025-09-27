تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم

دفع أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب بـ محمد عبد الله وأحمد نائل في الهجوم ضد اليابان في افتتاح كأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي نهائيات كأس العالم للشباب في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة تشيلي المستضيفة ونيوزيلندا واليابان.

وجاء تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: أحمد وهب

الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

الوسط: تيبو جبريال - سليم طلب - أحمد كاباكا

الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نائل

فيما جاء تشكيل اليابان

حراسة المرمى: ألكسندر بيسانو

الدفاع: ريي أوميكي – كينا كوسيجي – كازوناري كيتا – ريون إتشيهارا

الوسط: ريونسيوكي ساتو – كاتسوما فوسي – يوتو أوزيكي – هيساتسوجو إسهيل – سينشوكي سايتو

الهجوم: سوما كاندا

ويدير الأرجنتيني داريو هيريرا مباراة مصر ضد اليابان تحكيميا في كأس العالم للشباب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).