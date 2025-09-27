بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش

حقق بيراميدز فوزه الثالث على التوالي في الدوري المصري بالفوز 4-0 على طلائع الجيش في لقاء أقيم على استاد 30 يونيو.

سجل رباعية بيراميدز كل من محمد الشيبي (2) وإيفرتون ومحمود زلاكة.

وشهد اللقاء مشاركة كريم حافظ في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات في الخط الخلفي لبيراميدز.

وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة 45 من أجل هز شباك محمد شعبان حارس طلائع الجيش.

تصويبة أرضية قوية من محمد الشيبي سكنت الشباك وأعلنت أول أهداف بيراميدز في اللقاء.

وبعد دقيقتين ومن مرتدة سريعة وصلت للشيبي الذي سجل بذكاء في الزاوية القريبة للحارس لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.

في الثاني سجل البرازيلي إيفرتون هدف بيراميدز الثالث بعد تمهيد أرضي من فيستون ماييلي وأصبحت النتيجة 3-0 في الدقيقة 65.

واستغل محمود زلاكة التخبط الدفاعي وسجل هدف بيراميدز الرابع معززا تقدم فريقه.

الفوز الثالث على التوالي رفع رصيد بيراميدز لـ 14 نقطة في المركز الثالث من 7 مباريات وله لقاء مؤجل.

فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.