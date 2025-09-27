في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

نانت

تعادل نانت مع منافسه تولوز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل مايكل لادو ولويس ليرو ثنائية تولوز، بينما أحرز يان جبوهو وأرون دونوم هدفين تولوز.

وغاب الدولي المصري مصطفى محمد عن المباراة وظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل نانت إذ تعادل في المباراة الماضية أمام رين.

وعلى الجانب الآخر كسر تولوز سلسلة الخسائر التي وصلت إلى 3 هزائم متتالية أمام باريس سان جيرمان وليل وأوكسير.

وتقدم لادو لنانت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

ثم تعادل جبوهو لتولوز في الدقيقة 47 من صناعة دونوم.

وأحرز ليرو الهدف الثاني لنانت في الدقيقة 61 قبل أن يتعدال دونوم بعد 7 دقائق من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل وصل نانت للنقطة الخامسة في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد تولوز للنقطة السابعة في المركز التاسع.

نانت مصطفى محمد تولوز
