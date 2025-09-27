عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة

حول بتروجت تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية أمام المصري، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري، والتي أقيمت بملعب السويس الجديد.

ورفع بتروجت رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 15 في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بـ17 نقطة والذي سيلعب في الجولة ذاتها ضد الأهلي.

ثلاثية بتروجت سجلها كل من مصطفى البدري وهادي رياض وأدهم حامد.

وسجل للمصري كل من صلاح محسن وعمر الساعي.

وصف المباراة

سجل المصري هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق أحمد القرموطي بعد عرضية من عمرو سعداوي، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب التسلل.

ونجح بتروجت في التقدم بهدف سجله مصطفى البدري بضربة رأسية في الدقيقة 28 بعد عرضية من توفيق محمد أخطأ الحارس عصام ثروت في الإمساك بها.

في الشوط الثاني ضغط المصري بقوة وكاد يسجل التعادل في الدقيقة 47 بفرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس عمر صلاح تألق وأبعد الكرة عن مرماه.

وأخيرا نجح المصري في إدراك التعادل عن طريق صلاح محسن في الدقيقة 63 الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من حسن علي، ليسدد بقوة على يسار الحارس عمر صلاح.

وأضاف البديل عمر الساعي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 66 بعد تحويل عرضية من ناحية اليمين إلى الشباك.

ليرفع عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 4 أهداف.

لكن بتروجت رفض أن تنتهي المباراة بهذه النيتجة ليسجل المدافع هادي رياض هدف التعادل بضربة رأسية في الدقيقة 75.

وفي الوقت القاتل حصل بتروجت على ركلة جزاء في الدقيقة 86 بعد عرقلة محمد علي عكاشة من قبل كريم العراقي.

وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود الحكم ويؤكد على ركلة الجزاء.

وتقدم أدهم حامد لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف فوز بتروجت في الدقيقة 87.

ومرت الدقائق المتبقية وسط محاولات من المصري لتسجيل التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز بتروجت.

