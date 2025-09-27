حجازي يسجل ويقود نيوم للفوز الثالث على التوالي ضد الرياض

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 21:45

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - نيوم

قاد أحمد حجازي فريقه نيوم للفوز على الرياض بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وسجل مدافع منتخب مصر هدفا في فوز فريقه الثالث على التوالي في الدوري السعودي.

وتقدم نيوم بهدف الأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز مبكرا في الدقيقة 2.

وأدرك خليل العبسي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 19.

وتحصل حجازي على بطاقة صفراء في الدقيقة 21 وبعد 7 دقائق فقط سجل حجازي هدف تقدم نيوم والذي انتهى به الشوط الأول 2-1.

في الثاني سجل ألكسندر لاكازيت هدف نيوم الثالث من صناعة الجزائري سعيد بن رحمة.

وتقلص الفارق بفضل هدف عكسي سجله عبدولاي دوكوريه في الدقيقة 77، لكن زملاء حجازي حافظوا على التقدم وحققوا الفوز الثالث تواليا.

الانتصار رفع رصيد نيوم لـ 9 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الاتحاد حامل اللقب و3 نقاط عن النصر المتصدر بالعلامة الكاملة.

وتوقف رصيد الرياض عند 3 نقاط ظل بها في المركز الـ 13.

