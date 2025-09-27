العودة لعهد موتا؟ يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا للمباراة الثالثة تواليا

تعادل يوفنتوس مع أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل كمال الدين سليمانا هدف أتالانتا، بينما أحرز خوان كابال هدف يوفنتوس.

وللمباراة الثالثة على التوالي يتعادل يوفنتوس، إذ تعادل مع بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لكل فريق في الجولة الأولى من دور الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ثم تعادل مع هيلاس فيرونا بهدف والآن حقق نفس النتيجة مع أتالانتا بالترتيب.

وتذكرنا هذه التعادلات بعهد تياجو موتا المدير الفني السابق ليوفنتوس في الموسم الماضي الذي كان يتعادل كثيرا قبل أن تتم إقالته وتعيين إيجور تودور المستمر حتى الآن.

وطرد مارتن دي رون قائد أتالانتا في الدقيقة 80 بشكل مباشر بعد تدخل عنيف.

وفاز أتالانتا مباراتين متتاليتين على ليتشي وتورينو.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 11 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ووصل أتالانتا للنقطة التاسعة في المركز الثالث.

