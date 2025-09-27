خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي

ابتعد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الأمور المادية بين النادي الأحمر والمدرب.

وعلم FilGoal.com أن برونو لاج لو يوافق على العرض المالي المقدم من الأهلي وطلب زيادته.

كما أن المدرب طلب الحصول على الباقي من عقده بالكامل في حالة إقالته من تدريب الأهلي، بدلا من وجود شرط جزائي لمدة شهرين أو 3 أشهر في التعاقد.

على الجانب الآخر رفض الأهلي طلب المدرب بالحصول على مكافأة مالية قيمتها 3 شهور من راتبه مع كل بطولة يفوز بها مع الأحمر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وضع الثلاثي، الدنماركي توماس توماسبرج، والسويسري أورس فيشر، والتركي فاتح تريم كخيارات بديلة في حال فشل الاتفاق مع برونو لاج.

توماس توماسبرج هو مدرب ميتلاند الدنماركي ورحل عن صفوفه بداية الشهر الجاري وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك.

وسبق لتوماس توماسبرج تدريب إمام عاشور عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله إلى الأهلي.

وأعاد الأهلي فتح باب المفاوضات مع السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين السابق بعدما توقفت المفاوضات بالأيام الماضية.

كما ظهر التركي المخضرم فاتح تريم ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، بعدما خاض تجارب طويلة مع جالاتا سراي التركي وميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي والشباب السعودي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.