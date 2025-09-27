خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 21:09

كتب : أحمد الخولي

برونو لاج

ابتعد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الأمور المادية بين النادي الأحمر والمدرب.

وعلم FilGoal.com أن برونو لاج لو يوافق على العرض المالي المقدم من الأهلي وطلب زيادته.

كما أن المدرب طلب الحصول على الباقي من عقده بالكامل في حالة إقالته من تدريب الأهلي، بدلا من وجود شرط جزائي لمدة شهرين أو 3 أشهر في التعاقد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة خبر في الجول – الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد مع عبد القادر.. وموقف اللاعب

على الجانب الآخر رفض الأهلي طلب المدرب بالحصول على مكافأة مالية قيمتها 3 شهور من راتبه مع كل بطولة يفوز بها مع الأحمر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وضع الثلاثي، الدنماركي توماس توماسبرج، والسويسري أورس فيشر، والتركي فاتح تريم كخيارات بديلة في حال فشل الاتفاق مع برونو لاج.

توماس توماسبرج هو مدرب ميتلاند الدنماركي ورحل عن صفوفه بداية الشهر الجاري وسبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك.

وسبق لتوماس توماسبرج تدريب إمام عاشور عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله إلى الأهلي.

وأعاد الأهلي فتح باب المفاوضات مع السويسري أورس فيشر مدرب يونيون برلين السابق بعدما توقفت المفاوضات بالأيام الماضية.

كما ظهر التركي المخضرم فاتح تريم ضمن الأسماء المرشحة لتدريب الأهلي، بعدما خاض تجارب طويلة مع جالاتا سراي التركي وميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي والشباب السعودي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

وأقيل لاج من تدريب بنفيكا وتولى جوزيه مورينيو المهمة بدلا منه.

وسبق وأن تولى برونو لاج قيادة فرق بنفيكا وولفرهامبتون وبوتافوجو قبل أن يتولى بنفيكا مجددا خلال الفترة من سبتمبر 2024 ولمدة موسم.

ولعب بنفيكا تحت قيادة برونو لاج في الولاية الأخيرة 66 مباراة نجح في تحقيق الفوز في 46 منهم وخسر 11 بينما تعادل في 9 لقاءات.

الأهلي برونو لاج الدوري المصري مدرب الأهلي
نرشح لكم
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب
أخر الأخبار
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة 5 دقيقة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري 7 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب 22 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(0) اليابان.. المحاولة الأولى 28 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم 46 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم 58 دقيقة | منتخب مصر
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز بهدفين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514229/خبر-في-الجول-بسبب-الخلافات-المالية-ابتعاد-البرتغالي-برونو-لاج-عن-تدريب-الأهلي