خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
السبت، 27 سبتمبر 2025 - 21:04
كتب : أحمد الخولي
شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.
أحمد سيد زيزو
النادي : الأهلي
وتعرض زيزو للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي وإنبي في الدوري.
وغاب زيزو عن مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.
وبدأ زيزو المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.
وسيحاول الجهاز الطبي في الأهلي تجهيز زيزو لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري.
ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
نرشح لكم
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش عودة بترولية مكتملة.. بتروجت يفوز على المصري بثلاثية مثيرة خبر في الجول - بسبب الخلافات المالية.. ابتعاد البرتغالي برونو لاج عن تدريب الأهلي انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية انتهت الدوري المصري - بيراميدز (4)-(0) طلائع الجيش.. رباعية شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب