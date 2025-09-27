خبر في الجول - زيزو يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة

شارك أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وتعرض زيزو للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي وإنبي في الدوري.

وغاب زيزو عن مباراتي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود.

وبدأ زيزو المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.

وسيحاول الجهاز الطبي في الأهلي تجهيز زيزو لمواجهة الزمالك المقبلة في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الإثنين المقبل في الجولة التاسعة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.