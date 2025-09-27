جلاسنر: نستحق الفوز على ليفربول.. وفخور بأداء اللاعبين

شدد أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس على أن فريقه استحق الفوز على غريمه ليفربول.

ويبدو أن كريستال بالاس أصبح خصما صعبا على ليفربول إذ انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب النمساوي لـ بي بي سي: "استحقينا الفوز، لعبنا شوطا أول مذهلا وتقدمنا بشكل مستحق، رغم ضغط ليفربول الذي استحق هدف التعادل، أنا سعيد جدا برد فعل فريقنا".

وأضاف "نتحدث دائما عن شخصيتنا، نحن نلعب من أجل الفوز، اللاعبون أظهروا الكثير من الثقة، قمنا بعدة انطلاقات، وجودة التمريرات والتحركات داخل منطقة الجزاء كانت ممتازة".

وأنهى حديثه قائلا: "جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء ساعدونا على الفوز بالمباراة، أنا فخور جدا بالأداء".

جلاسنر التاريخي

ويصنع أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس التاريخ مع فريقه، إذ يستمر للمباراة الـ 18 على التوالي دون هزيمة في جميع البطولات، وتعتبر هذه السلسلة هي الأطول للفريق في تاريخه.

وللمرة الأولى لم يتعرض كريستال بالاس للخسارة في أول 6 مباريات في بطولة الدوري في تاريخه.

ولأول مرة يستمر كريستال بالاس بدون هزيمة لـ 12 مباراة متتاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في الوصافة.