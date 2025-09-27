جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن نوعية الخصوم التي يتمكن جيريمي دوكو لاعب الفريق من التألق أمامهم.

وحقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "جيريمي دوكو مهم جدا عندما نلعب ضد فريق يعتمد على الدفاع المنخفض، قراراته أصبحت أفضل وأفضل".

وأكمل "لا أعرف مدى الألم في ركبة رودري، قال لنا إنه ليس جاهزا للعب".

وأتم "لعبنا بطريقة جيدة جدا في الشوط الثاني وكنا أفضل من الأول بكثير".

رقم سلبي

وحقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.

ليصبح سادس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين عكسيين في مباراة واحدة.

وخلال آخر 10 مواسم في الدوري الإنجليزي لم يحقق هذا الرقم السلبي سوى 3 لاعبين وهم:

ووت فاس أمام ليفربول، وكريج داوسون ضد ولفرهامبتون، وأخيرا إستيف ضد مانشستر سيتي.

Image

رقم تاريخي لـ هالاند

وحقق إيرلينج هالاندرقما تاريخيا وأصبح أكثر لاعب نرويجي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بواقع (93).

هالاند سجل 93 هدفا في 103 مباراة ليحطم رقم مواطنه نجم مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير القياسي بواقع 91 هدفا.

