جوارديولا: دوكو مهم للغاية لنا في هذه الحالة.. ورودري ليس جاهزا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن نوعية الخصوم التي يتمكن جيريمي دوكو لاعب الفريق من التألق أمامهم.

وحقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بيرنلي بخماسية في الدوري الإنجليزي ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي: "جيريمي دوكو مهم جدا عندما نلعب ضد فريق يعتمد على الدفاع المنخفض، قراراته أصبحت أفضل وأفضل".

وأكمل "لا أعرف مدى الألم في ركبة رودري، قال لنا إنه ليس جاهزا للعب".

وأتم "لعبنا بطريقة جيدة جدا في الشوط الثاني وكنا أفضل من الأول بكثير".

رقم سلبي

وحقق ماكسيم إستيف مدافع بيرنلي رقما قياسيا سلبيا وذلك في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل إستيف هدفين بشكل عكسي في شباك فريقه بالخطأ.

وجاء هدف ستيف الأول بعد عرضية من فيل فودين، والثاني بعد عرضية من ماتيوس نونيز.