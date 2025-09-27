سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد سعادته بالفوز على ريال مدريد بخماسية لم تحدث منذ 75 عاما.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 5-2 ضد أتلتيكو مدريد في الدربي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي: "75 عاما لتسجيل 5 أهداف ضد ريال مدريد؟ الأمر عادي، ريال مدريد من أفضل أندية العالم، خضنا مباراة رائعة اليوم، كنا نعلم قدرتنا على إيذائهم، واللاعبون فهموا ذلك جيدا".

وأضاف "كانت لدي الكثير من العاطفة، لم نبدأ الموسم بأفضل طريقة، وهناك عمل كبير الناس لا تراه، وهذا العمل رائع للغاية".

وأكمل "نعرف ماذا نريد والمواقف التي نحتاج فيها للتحسن، بدءا من مواجهة ليفربول فنحن نتحسن".

وأتم "أسبوع خاص لخوليان؟ هو لاعب ملتزم مع الفريق ويمتلك الكثير من المواهب والعمل الجاد، وهو أمر مهم للغاية، نحن بحاجة له ونهتم به وآمل أن يستمر معنا لسنوات طويلة".

video:1

لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.