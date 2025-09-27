سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتلتيكو مدريد

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد سعادته بالفوز على ريال مدريد بخماسية لم تحدث منذ 75 عاما.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 5-2 ضد أتلتيكو مدريد في الدربي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد في المؤتمر الصحفي: "75 عاما لتسجيل 5 أهداف ضد ريال مدريد؟ الأمر عادي، ريال مدريد من أفضل أندية العالم، خضنا مباراة رائعة اليوم، كنا نعلم قدرتنا على إيذائهم، واللاعبون فهموا ذلك جيدا".

وأضاف "كانت لدي الكثير من العاطفة، لم نبدأ الموسم بأفضل طريقة، وهناك عمل كبير الناس لا تراه، وهذا العمل رائع للغاية".

وأكمل "نعرف ماذا نريد والمواقف التي نحتاج فيها للتحسن، بدءا من مواجهة ليفربول فنحن نتحسن".

وأتم "أسبوع خاص لخوليان؟ هو لاعب ملتزم مع الفريق ويمتلك الكثير من المواهب والعمل الجاد، وهو أمر مهم للغاية، نحن بحاجة له ونهتم به وآمل أن يستمر معنا لسنوات طويلة".

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.

وباتت تلك أول خسارة لريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد 6 انتصارات سابقة في الدوري الإسباني.

الفوز أبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة لكنها أًصبحت مهددة من برشلونة إذا انتصر على ريال سوسييداد.

فيما ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة محققا ثالث انتصار في آخر 4 مباريات.

