ألفاريز يكشف ما دار مع جونزاليس قبل تسجيل هدفه ضد ريال مدريد

كشف خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ما دار قبل تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة ضد ريال مدريد.

وانتصر أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 على ريال مدريد في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد عبر DAZN: "يوم خاص للغاية، نعرف أهمية المباراة، لأنه الدربي، لأننا كنا بحاجة للفوز بـ 3 نقاط في ملعبنا ونقلص الفجوة مع المتصدر، وهو ما يتركنا سعداء".

وأضاف "سيطرنا على اللقاء، سجلوا هدفين سريعين، لكننا لم نتوقف عن المحاولة، ودفعنا أنفسنا وصنعنا الكثير من الفرص وكنا أكثر قوة وهذا سبب انتصارنا".

وأتم "أشعر أنني جيد في الركلات الحرة، سألت لنيكولاس جونزاليس هل تريد تسديد الركلة الحرة المباشرة، فرد عليّ نعم ثم لا سدد أنت، الأمر انتهى وسجلنا منها".