ألفاريز يكشف ما دار مع جونزاليس قبل تسجيل هدفه ضد ريال مدريد

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 20:33

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد

كشف خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ما دار قبل تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة ضد ريال مدريد.

وانتصر أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2 على ريال مدريد في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد عبر DAZN: "يوم خاص للغاية، نعرف أهمية المباراة، لأنه الدربي، لأننا كنا بحاجة للفوز بـ 3 نقاط في ملعبنا ونقلص الفجوة مع المتصدر، وهو ما يتركنا سعداء".

أخبار متعلقة:
عبد الحميد بسيوني يوجه رسالة شكر للجميع بعد دعمه في الوعكة الصحية سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة شيكا يقود كهرباء الإسماعيلية لانتصار جديد ويزيد أوجاع المقاولون العرب

وأضاف "سيطرنا على اللقاء، سجلوا هدفين سريعين، لكننا لم نتوقف عن المحاولة، ودفعنا أنفسنا وصنعنا الكثير من الفرص وكنا أكثر قوة وهذا سبب انتصارنا".

وأتم "أشعر أنني جيد في الركلات الحرة، سألت لنيكولاس جونزاليس هل تريد تسديد الركلة الحرة المباشرة، فرد عليّ نعم ثم لا سدد أنت، الأمر انتهى وسجلنا منها".

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.

وباتت تلك أول خسارة لريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد 6 انتصارات سابقة في الدوري الإسباني.

الفوز أبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة لكنها أًصبحت مهددة من برشلونة إذا انتصر على ريال سوسييداد.

فيما ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة محققا ثالث انتصار في آخر 4 مباريات.

أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز الدوري الإسباني ريال مدريد
نرشح لكم
سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى التشكيل - بيلينجهام يقود ريال مدريد لأول مرة في الموسم.. وألفاريز أساسي مع أتليتكو فليك: لامين سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.. والإصابات جزء من عملي برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي
أخر الأخبار
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي 2 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة 11 دقيقة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب 28 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) اليابان.. هدف أول 34 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم 52 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم ساعة | منتخب مصر
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514224/ألفاريز-يكشف-ما-دار-مع-جونزاليس-قبل-تسجيل-هدفه-ضد-ريال-مدريد