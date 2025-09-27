تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 20:15

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

وصف تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد أن الهزيمة في الدربي ضد أتلتيكو مدريد مستحقة.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 5-2 ضد أتلتيكو مدريد في الدربي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة سيئة، لم نبدأ بشكل جيد ولم نلعب بشكل جماعي سواء بالكرة أو بدونها، نحن في مرحلة بناء وتلك أول خسارة وسنستمر، علينا أن نعرف ماذا حدث لأنه سيساعدنا في المستقبل، اليوم لا وجود للأعذار لكن الأمر مؤلم لنا ولجماهيرنا، لأنها مباراة دربي".

أخبار متعلقة:
خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى الخسارة الثالثة على التوالي.. برايتون يزيد أوجاع تشيلسي ويهزمه بثلاثية في يوم عودة بسيوني.. حرس الحدود يسترجع الانتصارات بالفوز على زد نكيتياه: صنعنا بيئة تجعلنا نؤمن بإمكانية الفوز.. ونستحق هزيمة ليفربول

وأضاف "هزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة، فقدنا كل شيء، الهزيمة مؤلمة".

وأكمل "لا يوجد أي لوم على التحكيم، ما حدث اليوم لا علاقة له بالتحكيم، نستحق الخسارة".

وأردف "نريد كل لاعب وجود جزء من الفريق، تدرب جيدا لكننا اليوم افتقدنا الانسيابية بالكرة وبدونها ولم نكن أقوياء في الثنائيات، ولم نفز بالاستحواذ في منتصف ملعب الخصم".

وأتم "هل يمكن مقارنة تلك الخسارة بـ 5-0 التي سقط بها مورينيو؟ هذا ما علينا مواجهته ولا اريد أي مقارنة، لكن هذا أول موسم والنتيجة مؤلمة، علينا التفكير في المستقبل والبدء من جديد".

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.

وباتت تلك أول خسارة لريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد 6 انتصارات سابقة في الدوري الإسباني.

الفوز أبقى ريال مدريد في الصدارة برصيد 18 نقطة لكنها أًصبحت مهددة من برشلونة إذا انتصر على ريال سوسييداد.

فيما ارتقى أتلتيكو مدريد للمركز الرابع برصيد 12 نقطة محققا ثالث انتصار في آخر 4 مباريات.

تشابي ألونسو ريال مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
سيميوني: خضنا مباراة رائعة ضد ريال مدريد.. وآمل أن يستمر ألفاريز معنا لسنوات طويلة ألفاريز يكشف ما دار مع جونزاليس قبل تسجيل هدفه ضد ريال مدريد خماسية تاريخية.. أتلتيكو يكتسح ريال مدريد ويكبد ألونسو خسارته الأولى التشكيل - بيلينجهام يقود ريال مدريد لأول مرة في الموسم.. وألفاريز أساسي مع أتليتكو فليك: لامين سيحصل على دقائق ضد سوسيداد.. والإصابات جزء من عملي برشلونة يعلن خضوع جوان جارسيا لعملية جراحية.. وموعد عودته برشلونة يعلن تفاصيل إصابة رافينيا ومدة غيابه تواجد في قمة لم تكتمل وريال مدريد انفجر بسببه.. من هو أليخاندرو مونيوز حكم الدربي
أخر الأخبار
بسبب الأداء التحكيمي.. المصري يهدد بالانسحاب من الدوري وتجميد النشاط الرياضي 2 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة أكرم توفيق.. الشمال يتعادل مع قطر ويتقاسم معه الصدارة 11 دقيقة | المحترفون
مدرب بتروجت: الرغبة والعزيمة وراء فوزنا على المصري 13 دقيقة | الدوري المصري
خطوة من اتحاد الكرة لـ فيفا بسبب تعارض كأس إنتركونتيننتال مع كأس العرب 28 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العالم للشباب - مصر (0)-(1) اليابان.. هدف أول 34 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة – إيقاف ثنائي الزمالك وإداري الأبيض ولاعب الجيش لمدة موسم 52 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل مصر للشباب- ثلاثي في الهجوم وكاباكا يقود الوسط ضد اليابان في افتتاح كأس العالم ساعة | منتخب مصر
بيراميدز إلى المركز الثالث برباعية ضد طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 انتهت الدوري المصري – الحدود (2)-(3) الأهلي.. فوز الأحمر
/articles/514223/تشابي-ألونسو-لا-وجود-للأعذار-وهزيمة-مستحقة-لأننا-لم-نكن-في-المباراة