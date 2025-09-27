تشابي ألونسو: لا وجود للأعذار وهزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة

وصف تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد أن الهزيمة في الدربي ضد أتلتيكو مدريد مستحقة.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 5-2 ضد أتلتيكو مدريد في الدربي في قمة الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة سيئة، لم نبدأ بشكل جيد ولم نلعب بشكل جماعي سواء بالكرة أو بدونها، نحن في مرحلة بناء وتلك أول خسارة وسنستمر، علينا أن نعرف ماذا حدث لأنه سيساعدنا في المستقبل، اليوم لا وجود للأعذار لكن الأمر مؤلم لنا ولجماهيرنا، لأنها مباراة دربي".

وأضاف "هزيمة مستحقة لأننا لم نكن في المباراة، فقدنا كل شيء، الهزيمة مؤلمة".

وأكمل "لا يوجد أي لوم على التحكيم، ما حدث اليوم لا علاقة له بالتحكيم، نستحق الخسارة".

وأردف "نريد كل لاعب وجود جزء من الفريق، تدرب جيدا لكننا اليوم افتقدنا الانسيابية بالكرة وبدونها ولم نكن أقوياء في الثنائيات، ولم نفز بالاستحواذ في منتصف ملعب الخصم".

وأتم "هل يمكن مقارنة تلك الخسارة بـ 5-0 التي سقط بها مورينيو؟ هذا ما علينا مواجهته ولا اريد أي مقارنة، لكن هذا أول موسم والنتيجة مؤلمة، علينا التفكير في المستقبل والبدء من جديد".

video:1

لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

سجل لأتلتيكو مدريد روبن لو نورمان وألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز (2) وأنطوان جريزمان، فيما سجل لريال مدريد كيليان مبابي وأردا جولر.

ولأول مرة ينتصر الروخيبلانكوس على ملعبه ضد الملكي منذ سبتمبر 2023 عندما فاز بنتيجة 3-1.