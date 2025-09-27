سلوت: الحكم حرمنا من نصف دقيقة أمام بالاس.. وكنا محظوظين بالنتيجة

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس - أرني سلوت

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن الحكم حرم فريقه من نصف دقيقة إضافية بسبب تبديل كريستال بالاس قبل الهدف.

يبدو أن كريستال بالاس أصبح خصما صعبا على ليفربول إذ انتصر عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لسكاي سبورتس: "الشوط الأول كان صعبا للغاية، كريستال بالاس لعب بطريقة جيد واستحق التقدم وكنا محظوظين أن النتيجة لم تكن أكثر من ذلك".

وأضاف "في الشوط الثاني كنا أفضل، لكن استغرقنا وقتا للتسجيل، سجلنا قبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة".

وواصل "الكرات الثابتة كانت أحد نقاط القوة لنا الموسم الماضي، والآن استقبلنا هدفين من نيوكاسل وهدفين من كريستال بالاس، لكن هذا الدوري يعتمد أكثر فأكثر على الكرات الثابتة".

وتابع "كريستال بالاس يلعب بكتلة دفاعية منخفضة مع لاعبين سريعين في الهجمات المرتدة، ورأس حربة قوي مثل ماتيتا، واجهنا الكثير من المشاكل في الشوط الأول، أما بقية الوقت فكان لدينا الاستحواذ، لكن من الصعب جدا اختراق هذا التكتل الدفاعي".

وأنهى حديثه "ليس من المثالي أبدا أن تستقبل هدفا في الوقت الإضافي، لكن كان هناك تبديل، لذلك نصف دقيقة إضافية كانت منطقية، عليّ أن أراجع متى سجل بالاس بالضبط، لكن كان علينا أن ندافع بشكل أفضل في رمية التماس".

وأحرز نكيتياه هدف كريستال بالاس القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وانقلب سحر ليفربول عليه بعدما كرر عودته وقلبه نتائج المباريات على خصومه خلال الموسم الجاري خاصة بعد الدقيقة 80.

وقلب كريستال بالاس السحر على ليفربول وتمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

ويعد هذا السقوط هو الأول لليفربول في الموسم الجاري.

وللمرة الثانية على التوالي يفوز كريستال بالاس على ليفربول، إذ حقق الفوز عليه في كأس الدرع الخيرية قبل بداية الدوري الإنجليزي ثم انتصر عليه الآن.

جلاسنر التاريخي

ويصنع أوليفر جلاسنر المدير الفني لكريستال بالاس التاريخ مع فريقه، إذ يستمر للمباراة الـ 18 على التوالي دون هزيمة في جميع البطولات، وتعتبر هذه السلسلة هي الأطول للفريق في تاريخه.

وللمرة الأولى لم يتعرض كريستال بالاس للخسارة في أول 6 مباريات في بطولة الدوري في تاريخه.

ولأول مرة يستمر كريستال بالاس بدون هزيمة لـ 12 مباراة متتاليين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويظل ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

وارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة الـ 12 في الوصافة.

أرني سلوت لليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
