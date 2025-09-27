انتهت الدوري – المصري (2)-(3) بتروجت.. فوز البترولي

السبت، 27 سبتمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

المصري - بتروجت - صلاح محسن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وبتروجت في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

نهاية ال مباراة بفوز بتروجت

ق 87: جووووول أدهم حامد والثالث لبتروجت

ق 86: مراجعة ركلة الجزاء

ق 75: جووول التعادل هادي رياض

ق 66: جوووول عمر الساعي والثاني

ق 63: جوووووول صلاح محسن والتعادل

ق 47: تصدي خيالي من عمر صلاح

نهاية الشوط الأول بتقدم بتروجت

ق 42: مراجعة الفيديو

ق 28: جوووول مصطفى البدري والأول

ق 17: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 16: أحمد القرموطي يسجل الأول للمصري

انطلاق المباراة

